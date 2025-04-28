«Ливерпуль» в 20-й раз выиграл чемпионат Англии

«Ливерпуль» в 34-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) разгромил «Тоттенхэм» (5:1) и за четыре тура до конца турнира стал чемпионом.

«Ливерпуль» пропустил первым, уже на 12-й минуте, но еще к перерыву вел в счете 3:1. В составе мерсисайдцев отличились Луис Диас, Алексис Маккаллистер, Коди Гакпо и Мохамед Салах, еще один мяч «Тоттенхэм» забил в свои ворота.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в 20-й раз. Тренеру Арне Слоту удалось завоевать титул в первый же год работы с командой. До этого с «Ливерпулем» девять лет работал Юрген Клопп, который привел команду к чемпионству в 2020 году.

Ранее стало известно, что новые контракты с «Ливерпулем» подписали лидеры команды Вирджил Ван Дейк и Мохамед Салах.