Карпин добавил двух форвардов в состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин добавил в расширенный список национальной команды двух нападающих — динамовца Константина Тюкавина и Николая Комличенко из «Локомотива».

Оба игрока хорошо знакомы тренеру. Тюкавин играет под руководством Карпина в «Динамо» в настоящий момент, а Комличенко работал с наставником сборной в «Ростове».

«Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах. Кроме того, впереди еще два тура РПЛ и матчи Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений. Поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко», — прокомментировал свое решение Карпин.

Первоначально в расширенный список были включены нападающие Иван Сергеев («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Александр Соболев («Зенит»).

Отметим, что Тюкавин недавно восстановился после травмы крестообразных связок, а Комличенко не всегда получает место в стартовом составе «Локомотива».

Сборная России 12 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с командой Перу, а 15 ноября примет в Сочи сборную Чили.