Карпин и Сафонов приготовили оливье под разговоры о традициях и футболе

Выступавший за испанские клубы Карпин и играющий в французском ПСЖ Сафонов вспомнили, какие аналоги оливье есть в других странах. В разных кухнях в салат добавляют различные ингредиенты — в частности, в Испании — тунец, но везде салат на основе вареных картошки и яиц, приправленный майонезом, называют «русским».

Пресс-служба сборной России разместила видео в соцсетях https://vkvideo.ru/video-153506828_456246009

Во время готовки Карпин и Сафонов подвели футбольные итоги года.

В 2025 году у каждого из них были свои взлеты и падения. Валерий Карпин был назначен главным тренером «Динамо», но совместительство постов в клубе и сборной не пошло на пользу, и в ноябре специалист покинул бело-голубых.

Матвей Сафонов завоевал с ПСЖ шесть титулов, но с начала сезона 2025/2026 оставался в глухом запасе. Путь в состав ему открыла травма основного голкипера Люка Шевалье, и россиянин блестяще воспользовался шансом. Сафонов стал главным героем матча за Межконтинентальный кубок против «Фламенго», в послематчевой серии пенальти взяв четыре удара подряд.