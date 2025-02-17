Российские клубы могут вернуться в баскетбольную Евролигу в следующем сезоне

Баскетбольная Евролига летом может начать обсуждение о возвращении в турнир российских клубов. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич.

Он назвал исключение российских клубов исторической несправедливостью и заявил, что шансы на возвращение россиян уже в следующем сезоне весьма высоки.

Российские клубы были отстранены от участия в Евролиге в 2022 году после начала специальной военной операции. На момент отстранения в сильнейшем клубном турнире Старого Света играли ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что теннисист Даниил Медведев занял шестое место в обновленном рейтинге АТР.