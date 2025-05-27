Карпин начал собирать тренерский штаб для работы в «Динамо»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин уже начал готовиться к работе в «Динамо» и собирает тренерский штаб, сообщил «Чемпионат».

По данным источника издания, Карпин звонил нескольким аналитикам из Испании и предлагал им совместную работу в «Динамо».

Карпин оставил работу в «Ростове» накануне рестарта РПЛ, заявив, что устал от совместительства. «Динамо» за несколько туров до конца чемпионата уволило чешского специалиста Марцела Личку, в последних матчах командой руководил Ролан Гусев. Бело-голубые финишировали на пятом месте.

Ранее агент Тимур Гурцкая предположил, что РФС найдет Карпину замену в сборной, если тот согласится на работу в «Динамо». При этом он считает, что как минимум до зимы Карпин сможет совмещать два поста.