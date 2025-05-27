Карпину могут найти замену в сборной в случае назначения в «Динамо»
Агент Гурцкая: Карпина могут заменить в сборной России
Фото: [Сборная России по футболу]
Российский футбольный союз (РФС) назначит нового тренера национальной сборной, если Валерий Карпин примет предложение московского «Динамо», сообщил футбольный менеджер и агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».
При этом он отметил, что до зимы вряд ли что-то в сборной поменяется, поскольку Россию в ближайшее время не допустят к официальным соревнованиям. Поэтому Карпин сможет совмещать два поста, как он это делал во время работы в «Ростове».
СМИ сообщали, что Карпин близок к заключению соглашения с бело-голубыми, однако сам специалист эту информацию опроверг.
В июне сборная России проведет товарищеские матчи с командами Нигерии и Белоруссии. Стало известно, что африканская сборная прибудет в Москву без своих главных звезд, которым предоставят дополнительный отдых после напряженного клубного сезона.