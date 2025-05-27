Карпину могут найти замену в сборной в случае назначения в «Динамо»

При этом он отметил, что до зимы вряд ли что-то в сборной поменяется, поскольку Россию в ближайшее время не допустят к официальным соревнованиям. Поэтому Карпин сможет совмещать два поста, как он это делал во время работы в «Ростове».

СМИ сообщали, что Карпин близок к заключению соглашения с бело-голубыми, однако сам специалист эту информацию опроверг.

В июне сборная России проведет товарищеские матчи с командами Нигерии и Белоруссии. Стало известно, что африканская сборная прибудет в Москву без своих главных звезд, которым предоставят дополнительный отдых после напряженного клубного сезона.