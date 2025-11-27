Карпин назвал единственную глупую покупку в своей жизни
Валерий Карпин: «Глупых покупок никогда не совершал»
Фото: [ФК «Динамо»]
Главный тренер сборной России в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, о какой покупке в жизни он сожалеет.
«Глупых покупок никогда не совершал. Единственное, лет в 30 купил себе спортивный «Ягуар», хотя клуб выдавал машину. Можно было не покупать. Покатался один-два года и продал», — сказал Карпин.
Специалист отметил, что с годами его отношение к деньгам и их трате не изменилось.
17 ноября Валерий Карпин подал в отставку с поста главного тренера «Динамо», решив сосредоточиться на работе в национальной команде. На момент его увольнения бело-голубые занимали десятое место в РПЛ. Карпин признался, что, возможно, переоценил свои силы, согласившись на совместительство в «Динамо».