Карпин назвал единственную глупую покупку в своей жизни

Главный тренер сборной России в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал , о какой покупке в жизни он сожалеет.

«Глупых покупок никогда не совершал. Единственное, лет в 30 купил себе спортивный «Ягуар», хотя клуб выдавал машину. Можно было не покупать. Покатался один-два года и продал», — сказал Карпин.

Специалист отметил, что с годами его отношение к деньгам и их трате не изменилось.

17 ноября Валерий Карпин подал в отставку с поста главного тренера «Динамо», решив сосредоточиться на работе в национальной команде. На момент его увольнения бело-голубые занимали десятое место в РПЛ. Карпин признался, что, возможно, переоценил свои силы, согласившись на совместительство в «Динамо».