Карпин назвал приемлемое количество алкоголя для футболистов
Тренер Карпин — об алкоголе для футболистов: «Везде нужно знать меру»
Фото: [сборная России по футболу]
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос журналистов, какое количество алкоголя он считает допустимым для игроков.
«Давайте так: пиво — окей, но смотря сколько. Например, пять литров и в муку — не окей. Или водка в большом количестве — не окей. Рюмка водки — окей. Бокал вина — окей, а пять бутылок — не окей. Везде нужно знать меру», — подчеркнул Карпин.
Сборная России по футболу 12 ноября провела очередной товарищеский матч. Встреча с командой Перу завершилась со счетом 1:1, команда Карпина продлила беспроигрышную серию до 23 матчей.
Следующий матч национальная команда проведет 15 ноября в Сочи, когда примет сборную Чили.
Ранее Валерий Карпин посетовал на то, что у сборной команды не получаются стандарты из-за нехватки времени на отработку и недостаточного мастерства у футболистов.