Карпин рассказал о проблемах со стандартами в сборной России

Карпин посетовал на то, что на отработку стандартов было слишком мало времени — всего одна тренировка во вторник, за день до матча. Но и те заготовки, что были, не сработали из-за индивидуальных ошибок. В частности, тренер указал на ошибки полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова при исполнении стандартов.

«Если два угловых Батраков не добивает даже до ближней штанги, то чего-то интересного сложно увидеть. Можно готовить комбинации, ставить блоки, но если мяч туда не долетает, то это все бесполезно», — сказал Карпин.

Сборная России завершила матч с перуанцами вничью (1:1), продлив беспроигрышную серию до 23 матчей.