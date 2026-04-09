Соболев отказался общаться с журналистами после матча со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев вступил в пикировку с журналистами, которые хотели с ним побеседовать после матча со «Спартаком».

8 апреля «Зенит» уступил «Спартаку» в серии пенальти в полуфинале Пути регионов Кубка России. Основное время матча закончилось нулевой ничьей, Соболев вышел на замену на 62-й минуте игры.

Футболиста возмутило слово «паразиты» в первом же вопросе журналиста. Ранее Соболев в интервью сказал, что в «Спартаке» есть «люди-паразиты», из-за которых он покинул клуб.

«Потом ты обижаешься, что я с вами не общаюсь. Что ты начинаешь? Зачем ты это делаешь? Вы хотите, чтобы я к вам с уважением, так вы тогда нормальные вопросы задавайте. Ну зачем ты это делаешь? Вы хотите хайповать — давайте хайповать», — завелся Соболев.

На этом нападающий прекратил свое общение с прессой.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сделал комплимент тренеру «Спартака» Хуану Карлосу Карседо после победы над «Зенитом».