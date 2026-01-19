Карпин не исключил возможности стать главным тренером «Реал Сосьедада»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос испанских журналистов о том, готов ли он возглавить «Реал Сосьедад».

Карпин побывал на матче чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» (2:1). В бытность игроком он выступал за клуб из Сан-Себастьяна в 1994-1996 и 2002-2005 годах.

«Через два или два с половиной года возможно все», — сказал Карпин.

Контракт тренера со сборной России рассчитан до лета 2028 года. В ноябре Валерий Карпин решил отказаться от совместительства, покинув пост главного тренера «Динамо».

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. После начала специальной военной операции национальная команда была отстранена от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи.

