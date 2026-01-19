Комментатор Казанский назвал «абсолютным фарсом» финал Кубка Африки

В решающем матче турнира встретились хозяева поля сборная Марокко и команда Сенегала. Игра получилась нервной, как и положено финалу, а в самой концовке разразился скандал.

Вначале рефери Мбилизи из ДР Конго принял спорное решение, не засчитав гол сенегальцев, а затем снова «подыграл» хозяевам, назначив сомнительный пенальти. Сборная Сенегала даже ушла в раздевалку, протестуя против этого решения, однако затем лидер команды Садьо Мане вернул партнеров на поле. Один из героев турнира Браим Диас из «Реала» неудачно пробил пенальти паненкой, и игра перетекла в дополнительное время. Сенегальцы провели идеальную контратаку, и Пап Гуйе из «Вильярреала» забил решающий мяч — 1:0.

«Какой-то абсолютный фарс в финале Кубка Африки. Судья, браимная паненка, уход с поля, Сенегал, который не радуется спасению, болельщики… Обалдеть. Колдовские штучки. Не может быть вот так вот это вот», — написал Денис Казанский.

