Карпин не изменил своего мнения по лимиту на легионеров спустя 17 лет: тогда он назвал его «злом»

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин высказал свое отношение к возможному ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

Он напомнил, что еще в 2008 году озвучил свою позицию, и она с тех пор не поменялась. Тогда Карпин назвал лимит «злом».

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о том, что ужесточение лимита на легионеров является вопросом политическим и не подлежащим обсуждению. Уточняться будут только его детали — сроки и плавность. Минспорта планирует довести лимит до 5/10 (пять иностранцев могут быть на поле одновременно, десять легионеров — в заявке). В настоящее время действуют ограничения по схеме 8/15.

Портал «Подмосковье сегодня» отметил, к каким последствиям может привести ужесточение лимита.