Карпин обнаружил неожиданный плюс в совмещении работы в сборной и клубе

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин в разговоре с «Чемпионатом» назвал положительную стороны совмещения работы в клубе и национальной команде.

По его мнению, такое совмещение дает психологическое преимущество.

«Голова переключается. Сейчас 3-4 дня выходных во всех командах, футболистов распустили. Так что эти дни пришлось бы ходить, гонять мысли. А тут я переключаюсь на другую деятельность», — пояснил Карпин.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Главным тренером «Динамо» специалист был назначен перед началом нового сезона.

Ранее Карпин высказался на тему своей возможной отставки из «Динамо» после неудачного старта бело-голубых.