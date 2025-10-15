Карпин планирует усилить в «Динамо вратарскую позицию

По его данным, «Динамо» изучает рынок на предмет приобретения конкурента для Андрея Лунева. Основной голкипер бело-голубых после поражения от «Локомотива» (3:5) сам признал, что проводит провальный сезон. В нынешнем сезоне Лунев провел восемь матчей за «Динамо» и пропустил 13 мячей, лишь раз сыграв на ноль. Его сменщик Игорь Лещук 10 раз доставал мяч из сетки ворот в пяти играх.

Также в ростере клуба есть 19-летний Курбан Расулов, который провел три матча на Кубок России и не пропустил ни разу. Однако, как отмечает Карпов, есть риск, что на длинной дистанции надежды на молодого вратаря могут не оправдаться, логичнее подводить его к основе постепенно.

«Динамо» занимает восьмое место в РПЛ с 15 очками после 11 туров.

Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович сообщил руководству красно-белых, что будет готов покинуть клуб, если это потребуется.