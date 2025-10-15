Карпин планирует усилить в «Динамо вратарскую позицию
Инсайдер Карпов: «Динамо» хочет найти конкурента для вратаря Лунева
Фото: [Андрей Лунев/ФК «Динамо»]
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин рассчитывает, что клуб зимой сможет усилить вратарскую позицию, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По его данным, «Динамо» изучает рынок на предмет приобретения конкурента для Андрея Лунева. Основной голкипер бело-голубых после поражения от «Локомотива» (3:5) сам признал, что проводит провальный сезон. В нынешнем сезоне Лунев провел восемь матчей за «Динамо» и пропустил 13 мячей, лишь раз сыграв на ноль. Его сменщик Игорь Лещук 10 раз доставал мяч из сетки ворот в пяти играх.
Также в ростере клуба есть 19-летний Курбан Расулов, который провел три матча на Кубок России и не пропустил ни разу. Однако, как отмечает Карпов, есть риск, что на длинной дистанции надежды на молодого вратаря могут не оправдаться, логичнее подводить его к основе постепенно.
«Динамо» занимает восьмое место в РПЛ с 15 очками после 11 туров.
Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович сообщил руководству красно-белых, что будет готов покинуть клуб, если это потребуется.