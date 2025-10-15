Станкович сообщил руководству «Спартака», что готов покинуть команду

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович в интервью Kurir рассказал о своем положении в российском клубе на фоне слухов о скорой отставке сербского специалиста.

Станкович указал, что о его отставке говорят некие анонимные люди в СМИ, которых никто не знает.

«Меня точно не уволят. Но, честно говоря, у меня нет проблем с тем, чтобы уйти. Я сказал об этом четко и громко руководству клуба», — сказал Станкович.

Он также отметил, что профессия тренера предполагает возможность увольнения в случае неудовлетворительного результата и под таким дамокловым мечом работают все тренеры в мире.

После 11 туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место. Деян Станкович был дисквалифицирован на месяц из-за воздействия на судей в матче с «Динамо». Вернуться на скамейку он сможет 21 октября в кубковом матче против махачкалинского «Динамо».

Ранее экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что готов возглавить «Спартак» в случае отставки Станковича.