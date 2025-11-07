Карпин заявил о своей готовности выйти на поле за «Динамо» в матче РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин опубликовал видео с тренировки, где он выполняет упражнения вместе с футболистами.

На кадрах 56-летний тренер делает упражнения на пресс.

«Готовлюсь к выходу в старте вместе со всеми», — подписал видео Карпин и добавил хохочущий смайлик.

«Динамо» сыграет в 15-м туре РПЛ с «Акроном» 8 ноября. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

