Карпин заявил о своей готовности выйти на поле за «Динамо» в матче РПЛ
Тренер «Динамо» Карпин опубликовал видео подготовки к матчу с «Акроном»
Фото: [ФК «Динамо»]
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин опубликовал видео с тренировки, где он выполняет упражнения вместе с футболистами.
На кадрах 56-летний тренер делает упражнения на пресс.
«Готовлюсь к выходу в старте вместе со всеми», — подписал видео Карпин и добавил хохочущий смайлик.
«Динамо» сыграет в 15-м туре РПЛ с «Акроном» 8 ноября. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
