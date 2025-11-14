Карпин признался, за какую команду болел в детстве

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» рассказал, за какую команду болел в детстве.

Он признался, что на его выбор повлияли симпатии отца.

«У меня папа играл в футбол и почему‑то болел за московское «Торпедо». Поэтому в детстве, пока не стал играть на более-менее профессиональном уровне, болел за «Торпедо». Но это все из‑за папы», — сказал Карпин.

В юности Валерий Карпин поиграл за таллинские «Спорт» и «Звезду», а также ЦСКА и воронежский «Факел». Как футболист он стал известен в «Спартаке», за который играл в 1990-1994 годах. После этого Карпин переехал в Испанию, где играл за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

«Спартак» был первым клубом в тренерской карьере Карпина. Затем он возглавлял «Мальорку», «Торпедо» из Армавира и «Ростов». Летом 2021 года специалист был назначен на пост главного тренера сборной России, а перед нынешнем сезоном подписал контракт с «Динамо».

После первого круга в РПЛ «Динамо» занимает только десятое место. Комментатор Константин Генич заявил, что неудачи бело-голубых носят мистический характер.