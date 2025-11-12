Комментатор Генич назвал мистическими неудачи «Динамо» Карпина
Комментатор Генич: «В ворота «Динамо» засасывает все»
Фото: [ФК «Динамо»]
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в выпуске «Коммент.Шоу» высказался о ситуации в московском «Динамо».
Бело-голубые после первого круга РПЛ занимают лишь десятое место в турнирной таблице с 17 очками. По мнению Генича, неудачи «Динамо» носят мистический характер.
«В ворота «Динамо» засасывает все. Просто что ни удар, то гол. Защитник выносит, попадает в своего — один на один. Хосонов никогда еще такую передачу, мне кажется, не отдаст после этого сумасшедшего перехвата», — сказал Генич.
Он также отметил, что «Динамо» находится в тройке по созданию голевых моментов, но им не везет при завершении. Также Генич указал на аномальное количество травм в команде.
«Не знаю, где, кому, когда перешел дорогу Валерий Георгиевич…» — удивился комментатор.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Динамо» рассматривает на замену Валерию Карпину главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.