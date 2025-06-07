Карпин рассказал, что ему понравилось в матче с Нигерией

«Все позитивное, абсолютно все. Нам угроз не создавали, а мы создавали полноценные моменты. Как минимум три было», ¬— оценил специалист игру команды.

Он признался, что «в запаре», возможно, не помнит моменты у ворот своей команды. На самом деле голкипер Матвей Сафонов несколько раз выручал команду до того, как совершил результативную ошибку.

Сборная России открыла счет на 27-й минуте. Защитник сборной Нигерии Семи Аджайи после прострела отправил мяч в свои ворота. На 71-й минуте Толу Арокодаре перехватил неудачный пас Сафонова и сравнял счет.

Сборная России пропустила впервые за 845 минут и прервала победную серию, длившуюся с октября 2023 года. После ничьей со сборной Кении (2:2) национальная команда одержала восемь побед подряд с общим счетом 44:0.

Следующий матч сборная России проведет с Белоруссией. Карпин отметил, что в Минск поедут не все футболисты, принимавшие участие в игре с Нигерией.

Ранее стало известно, что вингер «Спартака» Тео Бонгонда травмировался в матче за сборную ДР Конго.