Карпин рассказал, как обычно отмечает Новый год

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» рассказал , как обычно отмечает Новый год.

Он признался, что ему «заходит» все, что идет по телевизору 31 декабря, — советские фильмы, комедии. Елку Карпин предпочитает живую, а не искусственную. Любимым новогодним блюдом главный тренер сборной назвал салат оливье, не может он представить Новый год и без шампанского.

На вопрос о том, загадывает ли он желание под бой курантов Карпин ответил фирменным: «А смысл?»

Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он совмещал работу в «Динамо» и национальной команде. Однако в ноябре подал в отставку с поста главного тренера бело-голубых, решив сосредоточиться только на работе в сборной.

Ранее Валерий Карпин и голкипер Матвей Сафонов приготовили салат оливье в прямом эфире, попутно вспомнив новогодние традиции, с которыми им пришлось столкнуться в других странах.