Карпин рассказал, как Волгоград встретил сборную

Валерий Карпин: «Будем рады увидеть полный стадион в Волгограде»
Фото: [сборная России по футболу]
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал в эфире «Матч ТВ», как встретил команду Волгоград, где национальная сборная проведет очередной товарищеский матч.
«Волгоград принимает хорошо: с танцами и плясками. В тот раз был полный стадион или практически полный. Надеялись, что будет так же и в этот раз. Тем более что в соперниках не Куба. Поэтому очень рады сюда вернуться и опять увидеть полный стадион», — сказал Карпин.
Два года назад сборная России разгромила в Волгограде команду Кубы со счетом 8:0. 10 октября россияне примут сборную Ирана.
