Карпин рассказал, когда Россию вернут в мировой футбол
Карпин: пока не завершится ситуация на Украине, возвращения не будет
Фото: [сборная России по футболу]
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью ТАСС высказался, когда российские команды вернут в международные соревнования.
Он заявил, что возвращения не будет, пока не завершится ситуация на Украине. Это данность, с которой приходится мириться.
По словам Карпина, без официальных международных соревнований трудно прогрессировать. При этом он выразил мнение, что сейчас сборная России находится примерно на том же уровне в мировом футболе, что и была до отстранения.
Карпин признал, что в мире есть команды, которые сильнее сборной России по мастерству, но и их можно обыгрывать за счет других факторов — дисциплины, тактической выучки, самоотдачи.
Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной России и московском «Динамо», главным тренером которого он был назначен в июне. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич удивился такой востребованности специалиста, назвав Карпина «нетрофейным» тренером.