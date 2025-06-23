Карпин рассказал, когда Россию вернут в мировой футбол

Он заявил, что возвращения не будет, пока не завершится ситуация на Украине. Это данность, с которой приходится мириться.

По словам Карпина, без официальных международных соревнований трудно прогрессировать. При этом он выразил мнение, что сейчас сборная России находится примерно на том же уровне в мировом футболе, что и была до отстранения.

Карпин признал, что в мире есть команды, которые сильнее сборной России по мастерству, но и их можно обыгрывать за счет других факторов — дисциплины, тактической выучки, самоотдачи.

Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной России и московском «Динамо», главным тренером которого он был назначен в июне. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич удивился такой востребованности специалиста, назвав Карпина «нетрофейным» тренером.