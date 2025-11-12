Сборная России упустила победу в матче с Перу: как это было

В очередном товарищеском матче сборная России в Санкт-Петербурге сыграла с командой Перу. Игра завершилась со счетом 1:1.

Минут пять спустя после начала матча хозяева поля уверенно взяли мяч под свой контроль. На 18-й минуте ошибся 35-летний голкипер перуанцев Педро Гальесе. Опытный вратарь не смог обработать передачу от своего защитника, Алексей Миранчук перехватил мяч, отпасовал его Александру Головину, который забил легкий гол.

Гальесе реабилитировался во втором тайме, когда парировал удары Ивана Сергеева и Миранчука с убойных позиций. Расплата за нереализованные моменты пришла на 82-й минуте. Вышедший на замену Алекс Валера отважился на удар метров с 30. Матвей Сафонов чуточку поскользнулся и сумел задеть мяч лишь кончиками пальцев — 1:1.

Тем не менее, сборная России продлила свою беспроигрышную серию до 23 матчей.

Следующий матч национальная команда проведет против сборной Чили 15 ноября в Сочи.

Ранее комментатор Константин Генич заподозрил, что в неудачах Валерия Карпина в «Динамо» есть нечто мистическое.