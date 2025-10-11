Карпин рассказал о состоянии Мелехина, которому разорвали ухо на матче с Ираном

В товарищеском матче с командой Ирана футболисту сборной России Виктору Мелехину нанесли травму уха. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер российской команды Валерий Карпин.

В пятницу, 10 октября, на стадионе «Волгоград Арена» сборная России обыграла команду Ирана со счётом 2:1 в товарищеском матче. В ходе игры иранский футболист случайно травмировал российского игрока Мелехина, ударив его шипами от бутс в голову.

«Состояние Мелехина после попадания в голову нормальное. Ухо разорвано», — рассказал Карпин.

Ранее Главный тренер национальной сборной Ирана по футболу Амир Галенои признался, что игра с российской командой стала важным психологическим испытанием для его игроков.