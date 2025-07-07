Карпин уладил недопонимание с вратарем «Динамо» Луневым

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин обсудил с голкипером бело-голубых Андреем Луневым интервью, в котором футболист критически высказался о совмещении специалистом двух постов, пишет «Спорт-Экспресс».

Лунев в интервью «РБ Спорт» назвал справедливой критику в адрес Карпина. Он задался вопросом, кто же будет руководить «Динамо» во время отлучек тренера в сборную. Также он высказал недоумение решением тренера отдать капитанскую повязку бразильцу Бителло во время товарищеских матчей.

Сообщается, что стороны поняли друг друга, и на данный момент никакого недопонимания между футболистом и тренером больше нет. При этом Лунев пообещал снизить свою активность в медиа.

Ранее Валерий Карпин назвал завышенными как минимум вдвое зарплаты футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ).