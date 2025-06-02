Карпин рассказал о переговорах с «Динамо»

Валерий Карпин подтвердил, что вел переговоры с московским «Динамо», но не исключает и другие предложения. На кону — возможный уход из сборной. Об этом пишет «Матч ТВ».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил факт переговоров с московским «Динамо», однако подчеркнул, что рассматривает и другие предложения, в том числе от отечественных клубов. По данным СМИ, речь идет о контракте с зарплатой €2,5 млн в год, что может стать самым крупным предложением в карьере специалиста на клубном уровне.

Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года, параллельно работая в «Ростове», откуда окончательно ушел в феврале 2025-го. Его возможный уход из сборной стал предметом активных обсуждений в футбольной среде. Пока федерация не комментирует ситуацию, а сам тренер говорит о наличии других претендентов на его услуги.

Ранее Карпин уже сталкивался с выбором между клубной и сборной работой, однако тогда сумел совмещать оба направления. Сейчас же может потребоваться определенность: полноценная работа в клубе предполагает ежедневную вовлеченность и отказ от совмещения. Окончательное решение, вероятно, будет зависеть от условий предложений и позиции РФС.

Ранее балерина Волочкова рассказала о счастливой в браке дочери.