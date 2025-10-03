Каррера отказался приехать на прощальный матч Глушакова

Футболист направлял тренеру приглашение, но тот вынужден был его отклонить из-за проблем с визами и плотным графиком.

Массимо Каррера был главным тренером «Спартака», когда в 2017 году красно-белые выиграли чемпионат России, а Глушаков капитанствовал в той команде и внес существенный вклад в победу. Однако в следующем сезоне в «Спартаке» начались разногласия, в частности, недопонимание было между Каррерой и Глушаковым.

В прощальном матче Глушакова примут участие многие известные футболисты: Виктор Онопко, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко, Александр Ширко, Дмитрий Сычев, Дмитрий Лоськов и другие. Игра пройдет 11 октября в Химках.

Ранее стало известно, что бывший президент РПЛ Ашот Григорьянц может войти в состав правления московского «Спартака».