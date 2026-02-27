Карседо объяснил, какой футбол ставит «Спартаку»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо в интервью клубной пресс-службе рассказал, какой футбол ставит красно-белым на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.

Специалист возглавил столичный клуб в начале января, перейдя в «Спартак» из кипрского «Пафоса».

Карседо отметил, что какой бы команда ни была техничной, без должной физической подготовки она не сможет добиться высоких результатов.

«Мы должны доминировать не только на мяче, но и без мяча. Играть высоко, идти в отбор как можно быстрее, создавать моменты и позиционно, и в контратаках. Если говорить о показателях, то команда дошла до хорошего уровня интенсивности. Мы получили те цифры, которые хотели», — заявил Карседо.

«Спартак» занимает шестое место после первой части сезона, на 11 баллов отставая от лидирующего «Краснодара». Первый официальный матч под руководством Карседо красно-белые проведут 1 марта. В 19-м туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с ФК «Сочи».

