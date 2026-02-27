Карседо объяснил, какой футбол ставит «Спартаку»
Тренер «Спартака» Карседо: «Мы должны доминировать на мяче и без мяча»
Фото: [ФК «Спартак»]
Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо в интервью клубной пресс-службе рассказал, какой футбол ставит красно-белым на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.
Специалист возглавил столичный клуб в начале января, перейдя в «Спартак» из кипрского «Пафоса».
Карседо отметил, что какой бы команда ни была техничной, без должной физической подготовки она не сможет добиться высоких результатов.
«Мы должны доминировать не только на мяче, но и без мяча. Играть высоко, идти в отбор как можно быстрее, создавать моменты и позиционно, и в контратаках. Если говорить о показателях, то команда дошла до хорошего уровня интенсивности. Мы получили те цифры, которые хотели», — заявил Карседо.
«Спартак» занимает шестое место после первой части сезона, на 11 баллов отставая от лидирующего «Краснодара». Первый официальный матч под руководством Карседо красно-белые проведут 1 марта. В 19-м туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с ФК «Сочи».
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как российские клубы подготовились к возобновлению матчей в РПЛ.