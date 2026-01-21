Карседо рассказал, как планирует справляться с давлением СМИ

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо в интервью «Матч ТВ» рассказал , что готов к давлению со стороны в столичном клубе.

Он ответил, что давление извне является частью тренерской профессии. Тем более это касается такого большого клуба, как московский «Спартак». Карседо понимает, что и давление здесь будет соответствующим.

«Сам лично читать новости и телеграм‑каналы я не планирую, буду концентрироваться на своей работе. Но мне будут давать важную информацию, какие‑то вещи из СМИ я буду получать», — рассказал Карседо.

Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером «Спартака» 5 января. Ранее он тренировал кипрский «Пафос». В настоящее время красно-белые работают на первом в году учебно-тренировочном сборе в Дубае. На паузу в чемпионате команда ушла, занимая шестое место в РПЛ.

Ранее Хуан Карлос Карседо сообщил, что основным капитаном «Спартака» останется Роман Зобнин, хотя лично ему нравится идея с капитанским советом из шести футболистов.