Карседо согласился включить Романова в свой тренерский штаб в «Спартаке»

Испанский специалист Хуан Карлос Карседо предварительно согласился включить Вадима Романова в свой тренерский штаб в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.

Романов руководил красно-белыми в последних матчах после отставки Деяна Станковича. Отмечается, что сохранение российского специалиста в тренерском штабе было одним из условий руководства «Спартака» при переговорах с Карседо.

Параллельно Романов будет заниматься получением тренерской лицензии Pro. Он работал в основной команде вместе со Станковичем, до этого занимался в клубе академией и молодежными командами.

Хуан Карлос Карседо на данный момент возглавляет кипрский «Пафос». «Спартак» готов заплатить €600 тыс. за досрочное расторжение испанцем контракта его прежнему работодателю, владельцу «Пафоса» российскому бизнесмену Сергею Ломакину.

Ранее стало известно, что на следующей неделе Карседо должен прибыть в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

«Спартак» после первой части чемпионата занимает шестое место в РПЛ.