Открытки от чистого сердца: в Химках школьники нарисовали весну для мам и бабушек

В преддверии 8 Марта лицей №15 в Химках превратился в настоящую картинную галерею. Учащиеся взяли в руки кисти и карандаши, чтобы создать подарки для самых близких — мам и бабушек. Рисунки и открытки, сделанные собственными руками, решили не раздавать по одному, а собрали вместе и устроили общешкольный конкурс.

Яркие весенние букеты, пушистые домашние питомцы, сочные натюрморты — сюжеты детских работ поражали разнообразием. Каждый рисунок дышал теплом и искренностью, ведь в каждую работу юные художники вложили частичку души.

Оценить творчество детей и поздравить женщин с наступающим праздником пришла депутат Химок Надежда Смирнова. Народная избранница призналась, что выбрать лучшего среди участников практически невозможно.

«Международный женский день – это особая дата, наполненная теплом и благодарностью. Он напоминает нам о том, как важны в нашей жизни мамы, бабушки и все женщины. Выделить какой-то один рисунок очень сложно. Все ребята достойны высших наград», – упомянула депутат.

Конкурс стал для школьников не просто соревнованием, а возможностью выразить свои чувства через творчество и сделать родным по-настоящему трогательный сюрприз. Ведь что может быть ценнее подарка, сделанного своими руками и от чистого сердца.

