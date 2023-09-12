Карусель в подмосковном Одинцове возглавила рейтинг самых посещаемых аттракционов

Одинцовский парк на прошлой неделе стал лидером по посещаемости среди мест с «губернаторскими» каруселями в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального Министерства благоустройства.

Одинцовская зона отдыха привлекла более 2500 посетителей, обогнав городские округа Сергиев Посад и Коломну. «Губернаторские» карусели стали популярными благодаря наличию стереоаудиосистемы, иллюминации и креативному оформлению от дизайнера Дениса Симачева.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за лето кронировали и опилили более 1800 деревьев и кустарников.