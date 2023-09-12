В Подмосковье за лето кронировали и опилили более 1800 деревьев и кустарников

За устойчивый теплый период в Московской области специалисты привели в порядок 1880 деревьев. В это число также входят и кустарники, которые нависали над проходами и проездами.

Сезон кронирования и опиловки не заканчивается осенью и проводится по необходимости, но самая активная его фаза приходится на теплое время года. Весной ветви деревьев и кустарников разрастаются, некоторые имеют аварийный угол наклона и подлежат полному удалению в целях безопасности людей. Только возле детских площадок санитарную обрезку прошли более 100 деревьев, отметила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Ранее сообщалось, что четыре боеприпаса времен ВОВ уничтожили подмосковные взрывотехники.