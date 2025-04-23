Карвальо передал в музей ЦСКА награду лучшему игроку финала Кубка УЕФА, чтобы ее не украли в Бразилии

Пресс-служба ЦСКА побывала в гостях у бывшей звезды клуба Даниэля Карвальо. Армейцы собирают материалы для фильма к 20-летию победы в Кубке УЕФА.

Выяснилось, что Карвальо после завершения футбольной карьеры обосновался в родном городе Пелотас. В отличие от большинства бразильцев он не промотал заработанные в ЦСКА деньги, а построил на них футбольный центр и школу, а также инвестировал в тренажерные залы.

Карвальо собирал футболки с автографами известных футболистов. Но недавно в его дом проникли грабители и похитили большую часть коллекции. Нетронутым остался приз лучшему игроку финала Кубка УЕФА. Его бразилец передал для сохранности в музей ЦСКА.

Один из самых техничных футболистов в современной истории ЦСКА выступал за армейский клуб с 2004 по 2010 год. С ЦСКА Карвальо выиграл два чемпионата России. В финале Кубка УЕФА 2005 года ЦСКА обыграл лиссабонский «Спортинг» — 3:1. Карвальо стал автором всех трех голевых передач и был признан лучшим игроком матча.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что может вернуться в Россию в любой клуб, кроме «Спартака».