Касаткина принесла Австралии первую победу после смены гражданства

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина в своем первом матче за Австралию обыграла Лорен Дэвис из США.

Это произошло на турнире WTA 500 в американском Чарльстоне. Касаткина отдала своей сопернице только по одному гейму в каждом из сетов. С Чарльстоном у новоявленной австралийки связаны приятные воспоминания: здесь она побеждала в 2017 году, а в прошлом году дошла до финала.

В следующий круг турнира в Чарльстоне прошли также россиянки Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на смену гражданства Касаткиной поговоркой «баба с возу — кобыле легче».