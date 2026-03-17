Малкин высказался о продолжении карьеры

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о возможном продолжении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). По окончании сезона у 39-летнего хоккеиста истекает контракт с клубом.

Малкин всю карьеру в НХЛ провел в одном клубе. Нападающий признался, что у него две недели назад был разговор о продлении контракта с генменеджером «Питтсбурга» Кайлом Дубасом. Тот обещал вернуться к вопросу летом.

«Я чувствую себя отлично и хочу играть в следующем сезоне. Может быть, еще два сезона. Кто знает? Это просто бизнес», — сказал Малкин.

Евгений Малкин проводит отличный сезон, набрав 50 (15+35) очков в 47 матчах. Игра опытного форварда позволяет «Питтсбургу» держаться в зоне плей-офф. Россиянин отбыл 5-матчевую дисквалификацию за удар клюшкой защитника «Баффало» Расмуса Далина. Возвращение Малкина в команду получилось триумфальным. Нападающий набрал 2+1 в матче с лидером регулярного чемпионата «Колорадо Эвеланш» и был признан первой звездой матча.