«Катастрофа»: 90-летняя Наталья Фатеева пожаловалась, что у нее очень маленькая пенсия

23 декабря исполнилось 90 лет со дня рождения народной артистки РСФСР Натальи Фатеевой. На протяжении многих лет она была одной из самых красивых актрис советского кинематографа. В интервью изданию mk.ru она рассказала , что получает пенсию в размере 36 тысяч рублей, что, по её словам, является очень маленькой суммой.

В беседе с представителями прессы Фатеева выразила недовольство тем, что размер ее государственной пенсии остается долгое время без изменений. Она подчеркнула, что её трудовой стаж насчитывает 71 год.

«Если бы не мэр Собянин, который добавил народным и заслуженным артистам 30 тыс. рублей, и Михалков, который добавил нам 20 тыс. рублей, это была бы катастрофа», — отметила звезда комедии «Три плюс два».

Артистка также выразила тревогу по поводу того, что в современном мире люди пожилого возраста зачастую остаются в одиночестве. Она поделилась историей о своей подруге, которой сейчас 94 года. Эта женщина сама заботится о себе и не нуждается в помощи других. Фатеева призналась, что не может назвать себя полностью удовлетворенной жизнью.

«Для того чтобы чувствовать себя счастливым, нужно совпадение множества факторов. По маленьким проявлениям можно чувствовать себя счастливым, а так — нет», — заключила она.

Ранее сообщалось, что кинопрокат минувших выходных возглавила премьера фильма «Домовенок Кузя», который собрал 223,3 млн руб. в России и странах СНГ. На втором месте — продолжение франшизы «Елки 11», являющееся еще одной премьерой российского широкоформатного экрана (154,8 млн руб.).