Катя Лель весной отправится в Тибет покорять гору Кайлас

Певица Катя Лель, чей «Мой мармеладный» недавно пережил вторую молодость в TikTok, собирается встретить весну не в теплых краях с коктейлями, а в суровых горах Тибета. В беседе с Общественной Службой Новостей артистка призналась , что ее неудержимо тянет к горе Кайлас — месту, окутанному мистическими легендами и, по слухам, концентрирующему сакральную энергию, доступную лишь избранным. По версии Лель, тот, кто забрался на вершину, автоматически приобщается к тибетским мудрецам.

В одиночку покорять духовные высоты певица не собирается — отправится в компании близких людей, и страха перед восхождением не испытывает ни капли. Тем более, как она заметила, есть перед глазами вдохновляющий пример подруги Виктории Бони, которая регулярно штурмует вершины и заражает этим окружающих. Лель уверена: стоит один раз попробовать, и тебя затянет.

Весной Катя Лель обещает не просто отдыхать, а расширять границы сознания в одном из самых загадочных мест планеты.

Ранее она раскрыла свои гастрономические пристрастия.