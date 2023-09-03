Кавер от рокеров, мексиканцев и даже президента: как перепевают хит Шуфутинского про третье сентября

Сегодня вся страна слушает бессмертный хит Михаила Шуфутинского «3 сентября». Песня популярна уже несколько лет благодаря всевозможным мемам, а также оригинальным каверам. Собрали для вас яркую подборку.

Песня Шуфутинского, написанная в 1993 году свой легендарный статус обрела уже несколько позже. В 2011 году в интернете начали шутить о сходстве Михаила Шуфутинского и американского рэпера Рика Росса. Шутка, а заодно и песня стали настолько популярны, что в итоги два исполнителя даже сняли совместное видео. А далее наступила череда удивительных каверов.

Bossa Nova и мексиканцы

Один из самых необычных каверов, который совершенно не вяжется с оригиналом, но звучит очень свежо и интересно за счет сочетания разнных инструментов. Но не менее неожиданно звучит вариант от мексиканской группа Mariachi Los Panchos. Из кавер получился невероятно веселым и зажигательным

Крутой и президент

В какой-то момент популярность песни преобрела такие масштабы, что дошла до власть имущих. В 2020 году президент, а ныне глава республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал у себя в соцсетях кавер «3 сентября» на татарском языке. Исполнители были в национальных костюмах.

Кстати автор музыки к хиту тоже решил присоединится к кавер-безумию и записал свой вариант. Получилось очень душевное и красивое исполнение.

Фото: [ Михаил Шуфутинский / Вконтакте ]

Рокерский переворот

Удивительно, но рокеры и металисты просто обожают хит шансонье. Например, «3 сентября» пели в стиле группы Metallica и других рок-хитов. Но самым эффектным получился микс с Linkin Park. Его исполнила кавер-группы Rock Privet. Тяжелая версия понравилась всем и до сих пор остается одной из любимых.

А ранее мы рассказывали о каком кавере мечтает сам Михаил Шуфутинский. И у исполнителя, пожалуй, самая оригинальная версия.