Казанские любители истории спустили на воду ладью времен Руси
Mash: казанские реконструкторы построили ладью времен Руси за 2 млн руб.
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Трио энтузиастов исторической реконструкции из Казани разработали и построили реплику старинной русской ладьи, потратив на это свыше 2 млн руб. Готовое судно было спущено на воду, и команда успешно доплыла на нем до Казанского кремля, сообщил телеграм-канал Mash.
Создателями и вдохновителями проекта являются Алексей Мысов, Илья Комадоров и Наиль Хабибуллин. В команду гребцов также вошли участники из Йошкар-Олы и Набережных Челнов.
По словам создателей, эта тестовая поездка была необходима для проверки готовности судна к участию в фестивале «Времена эпохи». После фестиваля планируется путешествие по Волге до самой Москвы. Судно получило название «Берси, что в переводе означает «медвежонок».
Ранее сообщалось, что в Румынии обнаружили древние римские монеты и керамику.