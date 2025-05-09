Казанские любители истории спустили на воду ладью времен Руси

Трио энтузиастов исторической реконструкции из Казани разработали и построили реплику старинной русской ладьи, потратив на это свыше 2 млн руб. Готовое судно было спущено на воду, и команда успешно доплыла на нем до Казанского кремля, сообщил телеграм-канал Mash.

Создателями и вдохновителями проекта являются Алексей Мысов, Илья Комадоров и Наиль Хабибуллин. В команду гребцов также вошли участники из Йошкар-Олы и Набережных Челнов.

По словам создателей, эта тестовая поездка была необходима для проверки готовности судна к участию в фестивале «Времена эпохи». После фестиваля планируется путешествие по Волге до самой Москвы. Судно получило название «Берси, что в переводе означает «медвежонок».

Ранее сообщалось, что в Румынии обнаружили древние римские монеты и керамику.