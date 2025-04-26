В Румынии обнаружили древние римские монеты и керамику

Издание Jam Press сообщило , что в румынском селении Летка-Века, местный энтузиаст, занимающийся поиском сокровищ, нашел приблизительно полторы тысячи римских монет, расположенных на одном из пригорков.

Вместе с обломками керамики, кладоискатель обнаружил 1469 серебряных монет, а именно денариев, которые были сокрыты в земле приблизительно 17 веков назад, как указано в статье.

Бебе Манджак, которому 43 года, 19 апреля отправился на прогулку, вооружившись металлоискателем, и поднялся на холм, где устройство издало характерный сигнал. Приступив к раскопкам, мужчина вскоре обнаружил первые серебряные монеты и осколки керамических изделий.

На некоторых экземплярах монет можно разглядеть портрет императора Траяна (годы жизни 53-117) и изображения слонов, которые являлись распространенными символами в римском искусстве.

Ранее сообщалось, что пиратская база XVI–XVII вв. обнаружена на островах Колумбретес.