КДК во второй раз рассмотрит нецензурные высказывания тренера махачкалинского «Динамо»

17 апреля на следующем заседании КДК еще раз послушает флеш-интервью тренера махачкалинцев. Отмечается, что в его спиче мат употреблялся семь раз. Это можно считать определенным прогрессом. Евсеева уже оштрафовали на 100 тыс. руб. за флеш-интервью, в котором он за 37 секунд 12 раз употребил нецензурные слова. Впрочем, вряд ли это скажется на сумме штрафа.

Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо» в январе. При нем команда одержала в РПЛ две победы, дважды сыграла вничью и два раза проиграла. В Пути регионов Кубка России динамовцы выбили «Ростов», но затем потерпели минимальное поражение от «Зенита».

Матч 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» команда Евсеева завершила почетной ничьей (1:1) на выезде. Причем железнодорожники смогли отыграться только в концовке игры.