КДК вынес решение по поводу расистского скандала с участием Сперцяна и Ндонга

«Недопонимание возникло на фоне эмоционального напряжения, переживаний в ходе непростого матча и не имело личной неприязни и злого умысла. Футболисты признали ошибки, принесли друг другу извинения и пожали руки. Стороны не имеют претензий», — заявил Хачатурянц.