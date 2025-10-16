КДК вынес решение по поводу расистского скандала с участием Сперцяна и Ндонга
Глава КДК Григорьянц: футболисты Сперцян и Ндонг примирились
Фото: [Эдуард Сперцян/ФК «Краснодар»]
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решение по делу о расистском скандале, в котором участвовали полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и защитник «Ахмата» Усман Ндонг.
Сенегальский футболист обвинял игрока сборной Армении в том, что тот оскорбил его на расовой почве. Сперцян обвинения категорически отрицал.
Хачатурянц пояснил, что никаких доказательств вины Сперцяна получить не удалось. КДК примирил футболистов.
«Недопонимание возникло на фоне эмоционального напряжения, переживаний в ходе непростого матча и не имело личной неприязни и злого умысла. Футболисты признали ошибки, принесли друг другу извинения и пожали руки. Стороны не имеют претензий», — заявил Хачатурянц.
