КДК вызвал Станковича из-за непристойного поведения в матче с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пригласил на свое заседание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и полузащитника московского клуба Наиля Умярова. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

По его словам, на заседании будет рассматриваться неподобающее поведение тренеров и игроков «Спартака» во время кубкового матча с «Ростовом» (1:2).

Представители столичного клуба получили три красные карточки: нападающий Манфред Угальде — за второе предупреждение, Наиль Умяров — за грубый фол, а Деян Станкович — за то, что возмущался действиями арбитра Кирилла Левникова.

Проиграв в финале Пути регионов «Ростову», «Спартак» потерял возможность выиграть титул в этом сезоне. В чемпионате страны клуб занимает только пятое место, провалив весеннюю часть сезона.

До матча с «Ростовом» эмоциональный Станкович получил 11 желтых карточек — больше, чем любой из игроков его команды.

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