Кейт Миддлтон нарушила «королевскую традицию», выложив фотографию с сыном Луи

В семье Уэльсов произошло неожиданное событие — Кейт Миддлтон опубликовала фотографию принца Луи, сделанную не ею, в день его седьмого дня рождения. Это вызвало обсуждение среди поклонников, так как подобный шаг нарушает традицию, согласно которой Кейт обычно сама фотографирует своих детей.

Принцу Луи исполнилось семь лет, и в честь этого события принц и принцесса Уэльские поделились новым официальным портретом сына. На снимке мальчик был одет в белую рубашку, темно-зеленый джемпер и темно-синие джинсы, а также показал свою широкую улыбку, обнажающую отсутствующие передние зубы. Кейт и Уильям решили подписать кадр, добавив милый эмодзи в виде торта.

Многие пользователи социальных сетей заметили, что Кейт использовала изображение, сделанное профессиональным фотографом Джошем Шиннером. Подписчики Кейт задались вопросом, нарушила ли семья «королевскую традицию». Кенсингтонский дворец подтвердил авторство снимка, ответив на критику.

Стоит отметить, что в прошлом году Кейт уже сталкивалась с негативной реакцией из-за использования фотошопа в одном из снимков, опубликованных в День матери. Тогда она призналась, что отредактировала изображение и принесла извинения фанатам. Наблюдающие за королевской семьей уверены, что это обстоятельство подтолкнуло к решению обратиться к стороннему фотографу на этот раз.

Тем не менее, новое фото принца Луи было тепло оценено поклонниками. В комментариях многие отметили, как мальчик изменился и повзрослел, а его улыбка вызвала множество положительных откликов.

Автор фото Джош Шиннер уже имел опыт работы с семьей Уэльсов, создав с ними рождественскую открытку в 2023 году. Фотограф из Йоркшира начал заниматься ремеслом в 17 лет, вдохновленный своей мамой, а позже освоил искусство фотографии в университете, сотрудничая с такими звездами, как Эндрю Скотт и группой Take That.

Ранее издание The Daily Beast сообщило, что Принц Уильям пригрозил лишить титулов герцогов Гарри и Меган.