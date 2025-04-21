Принц Уильям пригрозил лишить титулов герцогов Гарри и Меган

Герцог и герцогиня Сассекские, Гарри и Меган, покинувшие Великобританию и перебравшиеся в Штаты, рискуют утратить свои титулы, если не прекратят использовать обращение «Ваше королевское высочество».

Как сообщило издание Daily Beast, принц Уильям, вероятно, выпустит соответствующий указ, когда станет королем, учитывая его давние разногласия с младшим братом.

Инсайдер издания пояснил, что после переезда в Америку Гарри и Меган достигли договоренности с покойной королевой Елизаветой II, согласно которой сохранили за собой право на это обращение, но им было запрещено использовать его в публичном пространстве.

Недавно Меган Маркл опубликовала в своем блоге письмо от украинской чиновницы, где к герцогам Сассекским обращались «Ваше высочество», что вызвало гнев Уильяма, считающего поступок брата предательством.

В то же время король Карл III, который проходит лечение от рака, не желает обострять отношения с младшим сыном из-за одной публикации в сети. Кроме того, обращение к Маркл и Гарри как к «Вашему высочеству» было личной инициативой украинской чиновницы.

Ранее сообщалось, что подаренный принцу Гарри «русский» пасхальный кулич вызвал скандал на Украине.