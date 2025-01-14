Кейт Миддлтон заявила о ремиссии рака

Жена принца Уильяма после достижения 43 лет в январе прошла плановые обследования и выяснила, что лечение от онкологии дало результаты. По словам Кэтрин, у нее началась ремиссия и это заслуга профессионалов онкобольницы Royal Marsden. Им принцесса выразила публичную благодарность за уход и лечение. При этом Миддлтон решила сказать «спасибо» не только на словах, но и на деле.

«В новой роли патрона Royal Marsden я надеюсь, что, поддерживая новаторские исследования и клинические достижения, а также способствуя благополучию пациентов и их семей, мы сможем спасти еще много жизней и изменить жизнь всех тех, кто страдает от рака», — написала Кэтрин.

Напомним, Кейт Миддлтон узнала о раке через полтора месяца после того, как врачи нашли онкологию у Карла III. Она проходила длительное лечение, а курс химиотерапии завершила 9 сентября 2024 года. Предполагают, что осложнение пошло после трудной операции на брюшной полости.

Ранее наследный принц Уильям рассказывал о самочувствии супруги после химиотерапии.