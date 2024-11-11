Принц Уильям рассказал о самочувствии Кейт Миддлтон после химиотерапии

Об этом он сообщил в беседе с журналистами перед началом церемонии премии Earthshot Prize, сообщает издание Us Magazine.

Принц Ульям признался, что восхищается стойкостью своей жены Кейт Миддлтон, которая борется с онкологическим заболеванием.

Мероприятие проходит в Южной Африке.

Премия Earthshot Prize была учреждена в 2020 году. Она вручается авторам лучших проектов для восстановления экологии.

Перед началом церемонии принц Ульям сказал, что Кейт Миддлтон чувствует себя хорошо.

Также он продемонстрировал браслет из цветных бусин на руке, который подарила ему девятилетняя дочь Шарлотта.

Напомним, что в марте этого года Кейт Миддлтон объявила о том, что у нее обнаружили рак. Принцесса Уэльская прошла интенсивное лечение — курс химиотерапии и реабилитацию.

Все это время она редко принимала участие в публичных мероприятиях.

День рождения короля Карла III, который был в июне, стало одним из немногих мероприятий, на которых она присутствовала. Теперь Кейт планирует принять участие в мероприятии, посвященном памяти жертв Первой мировой войны, которое состоится 11 ноября.

Ранее сообщалось о том, что онкобольная Кейт Миддлтон вернулась к тренировкам в спортзале.