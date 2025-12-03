Стало известно, кто может возглавить «Урал» в случае отставки Ромащенко

ФК «Урал» завершил осеннюю часть чемпионата в Первой лиге на втором месте, но при этом может потерять главного тренера, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент екатеринбуржцы занимают второе место, которое гарантирует возвращение в РПЛ. У «Урала» — 41 очко после 21 матча и преимущество в пять баллов от идущей на третьем месте «Родины». Однако три последние матча команда завершила без побед, поэтому возник вопрос о возможной отставке тренерского штаба во главе с Мирославом Ромащенко.

По данным источника, в случае его увольнения «Урал» может возглавить Александр Сторожук. В июне специалист подписал трехлетний контракт с «Ахматом», но полтора месяца спустя был уволен после неудачного старта грозненцев в РПЛ.

